Başkan Erdoğan üniversite öğrencilerine müjdeyi vermişti! Cep telefonu, tablet ve bilgisayarda ÖTV ne kadar düşecek? | Video
Dün AK Parti’nin seçim beyannamesini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerden cep telefonu ve bilgisayarda vergi almayacaklarını ve yine öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet verileceğini söyledi. Peki hangi cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi kalkacak? Yüzde 18 olan özel tüketim vergisi ne kadara düşecek? Gelişmeleri A Haber’e konuk olan ekonomist Muhammet Bayram değerlendirdi..
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