Video Ekonomi E-ihracat uçuyor | Video
E-ihracat uçuyor | Video

E-ihracat uçuyor | Video

10.11.2021 | 12:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

500 iş adamı Bakü’ye çıkarma yapacak | Video 25:50
500 iş adamı Bakü’ye çıkarma yapacak | Video 10.11.2021 | 13:17
E-ihracat uçuyor | Video 25:48
E-ihracat uçuyor | Video 10.11.2021 | 12:51
La Mia Oliva Kurucusu Burcu Efe Zeytine bir vefa borcumuz var | Video 04:48
La Mia Oliva Kurucusu Burcu Efe "Zeytine bir vefa borcumuz var" | Video 10.11.2021 | 11:00
TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı 06:51
TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı 10.11.2021 | 10:12
Borsa İstanbul’da banka hisseleri rallisi devam eder mi? 02:12
Borsa İstanbul'da banka hisseleri rallisi devam eder mi? 09.11.2021 | 11:32
Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi? Belgin Maviş: BIST 100’de 1589 kritik 03:19
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Belgin Maviş: BIST 100'de 1589 kritik 09.11.2021 | 11:29
Asgari ücret piyasaların da radarında! 02:31
Asgari ücret piyasaların da radarında! 09.11.2021 | 11:26
Kalyon Holding rotaya enerji alanına çevirdi: Elektrikli araçlara batarya üretecek 00:59
Kalyon Holding rotaya enerji alanına çevirdi: Elektrikli araçlara batarya üretecek 08.11.2021 | 16:46
SON DAKİKA | İstanbul’a müjde! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı 09:47
SON DAKİKA | İstanbul'a müjde! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı 08.11.2021 | 12:16
2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zam oranı için ipuçları geliyor | Video 03:46
2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zam oranı için ipuçları geliyor | Video 08.11.2021 | 09:38
AYDEMA Raf ve Askılık Sistemleri İhracat Müdürü Fırat Aydemir Amatör ruhu ve amatör aşkı hiçbir zaman bırakmak istemiyoruz 09:06
AYDEMA Raf ve Askılık Sistemleri İhracat Müdürü Fırat Aydemir "Amatör ruhu ve amatör aşkı hiçbir zaman bırakmak istemiyoruz" 05.11.2021 | 17:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Türkiye 2023 Zirvesi’nde Kanal İstanbul açıklaması 36:39
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türkiye 2023 Zirvesi'nde Kanal İstanbul açıklaması 04.11.2021 | 15:13
SON DAKİKA | Ekim ayı enflasyon oranı beklentilerin altında geldi 03:59
SON DAKİKA | Ekim ayı enflasyon oranı beklentilerin altında geldi 03.11.2021 | 10:13
Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi? 03:02
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 02.11.2021 | 16:13
Şirin Sarı: Küresel düzeyde enerji problemi sürecek gibi görünüyor 02:21
Şirin Sarı: Küresel düzeyde enerji problemi sürecek gibi görünüyor 02.11.2021 | 16:09
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altın fiyatları için baskı azalabilir 03:52
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altın fiyatları için baskı azalabilir 02.11.2021 | 16:05
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor 02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor 02.11.2021 | 16:03
Fed hangi adımları atacak? 05:10
Fed hangi adımları atacak? 02.11.2021 | 16:20
EYT SON DAKİKA HABERLERİ | EYT’de 5 formül nasıl uygulanacak? Emeklilikte yaşa takılanlar nasıl emekli olacak? 12:10
EYT SON DAKİKA HABERLERİ | EYT'de 5 formül nasıl uygulanacak? Emeklilikte yaşa takılanlar nasıl emekli olacak? 01.11.2021 | 19:33
KDK’dan ücretli poşetlerle ilgili tavsiye kararı | Video 01:31
KDK'dan ücretli poşetlerle ilgili tavsiye kararı | Video 31.10.2021 | 11:53

E-ihracatta havayolu kullanımı her yıl artıyor. Dünyanın en büyük paket teslim şirketlerinden UPS de bu kapsamda yatırımlarını artırdı. Boeing 757 tipi uçaklar devreye girdi

VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük paket teslim şirketlerinden UPS, kendisine ait Boeing 757 tipi uçakla Türkiye'deki KOBİ'leri ve girişimcileri dış pazarlara uçurmaya başladı. Haftanın 6 günü İstanbul-Köln arası sefer yapacak uçak ile şirketin ihracat kapasite artışının iki katına çıkması tahmin ediliyor. Türk ihracatçısının ürünlerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde taşınması hedefleniyor.

Konuyla ilgili gelişmeleri A Para'da yayımlanan KOBİ Platformu programında Hande Özdemir Gül'e anlatan UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç, pandemi sürecinde yatırımlara hız verdiklerini ifade ederek şu bilgileri paylaştı: "Pandemi sürecinde oldukça hareketli bir süreç yaşadık. İki yıl boyunca çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu süreçte e-ihracat potansiyeli de arttı küçük firmalar da sürece eklendi. Biz de KOBİ'lerin özellikle bu konuda eğitim alması için çabalıyoruz. Bu kapsamda Export Akademiyi kurduk ve 5.500 KOBİ ulaştık. Kadın Girişimciler Derneği ile birlikte önemli çalışmalar yapıyoruz. Yeni kurduğumuz bir altyapı ile 2 dakikada ihracat altyapısını girişimcilere kurdurabiliyoruz. Artık İstanbul'dan Ankara'ya paket göndermek ne kadar kolaysa İstanbul'dan New York'a ya da Londra'ya paket göndermek o kadar kolay. Devlet de bu konuda çok önemli adımlar atıyorlar. Yeni uçak yatırımları hakkında da bilgi veren Kılıç, "UPS 1988 yılından beri Türkiye'de doğrudan yatırımcı olarak ihracat ve ithalat konusunda hizmet veriyor. Uçağımız haftada 6 gün sefer yapacak. Pazartesi'den cumaya ve pazar günleri. Bu sayede haftanın 7 günü İstanbul'da veya Anadolu'nun herhangi bir yerinde üretilen ürünler dünyanın bütün şehirlerine ertesi gün erişebilecek. Bu kapasite artırımı ülkemizin ihracatta yaşadığı, ihracat rekorlarıyla her ay taçlandırdığımız bu sezonda ihracatçımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için planladığımız bir yatırım oldu" dedi.

MARKALI TEKSTİL ÖNE ÇIKTI
Kılıç e-ihracatta öne çıkan sektörler hakkında ise şu bilgileri paylaştı: "Özellikle tekstil sektörünün ihracatta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten kılıç sözlerini şöyle sürdürdü. Markalı ve katma değeri yüksek tekstil ürünlerinde artış var hediyelik eşya ürünlerinde artış var otomotiv tedarik zincirindeki ürünler ile ilgili artış var. Biz de kapasitemizi yeni uçaklarımızla %40 oranında artırdık. Yani Buda yıllık 250 milyon $'a denk geliyor. Pandemi ile birlikte karayolu ve hava yolunda çok ciddi değişiklikler oldu. Avrupa'nın Asya ülkelerinden aldığı ürünleri Türkiye'den almaya başladı. Türkiye şu an Avrupa'ya iki günde ihracat yapabilecek kapasiteye sahip. Oluşan bu avantajı geçtiğimiz her ay ihracat rekorları kırarak zaten görüyoruz. Biz de bunu destekliyoruz ve burada büyük bir fırsat görüyoruz."

YAZILIM IHRACATI ARTIYOR
Dijıtalleşme dönüşümünü gerçekleştiren firmaların kazançlı olduğunu söyleyen BTS Genel Müdürü Nadi Tanca, "Dijital dönüşüm süreklidir, geçmişi, bugünü ve geleceği aynı anda düşünmeyi gerektirmektedir" dedi. Hindistan'a dahi ihracat yapan bir firma haline geldiklerini belirten Tanca, "Birçok ülkeye ihracatımız var. Kuruma özel geliştirildiğimiz uygulamalarımız ilaç sektörü dışında bankacılık, kozmetik, kimya, yem, gıda sanayi gibi birçok lokomotif sektör tarafından tercih ediliyor. Tanca sözlerini şöyle sürdürdü: "Yönetimi, yazılımcıları, kadrosu ve tüm ürünleri ile yüzde yüz yerli bir firma olarak bilgi teknolojileri alanında elde ettiğimiz multi sektörel deneyim ve uzmanlığı, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımlar ile ulusal ve uluslararası müşterilerimizin en verimli iş ortağı olmak ve ihracatımızı artırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA