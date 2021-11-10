E-ihracat uçuyor | Video

E-ihracatta havayolu kullanımı her yıl artıyor. Dünyanın en büyük paket teslim şirketlerinden UPS de bu kapsamda yatırımlarını artırdı. Boeing 757 tipi uçaklar devreye girdi

Dünyanın en büyük paket teslim şirketlerinden UPS, kendisine ait Boeing 757 tipi uçakla Türkiye'deki KOBİ'leri ve girişimcileri dış pazarlara uçurmaya başladı. Haftanın 6 günü İstanbul-Köln arası sefer yapacak uçak ile şirketin ihracat kapasite artışının iki katına çıkması tahmin ediliyor. Türk ihracatçısının ürünlerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde taşınması hedefleniyor.

Konuyla ilgili gelişmeleri A Para'da yayımlanan KOBİ Platformu programında Hande Özdemir Gül'e anlatan UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç, pandemi sürecinde yatırımlara hız verdiklerini ifade ederek şu bilgileri paylaştı: "Pandemi sürecinde oldukça hareketli bir süreç yaşadık. İki yıl boyunca çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu süreçte e-ihracat potansiyeli de arttı küçük firmalar da sürece eklendi. Biz de KOBİ'lerin özellikle bu konuda eğitim alması için çabalıyoruz. Bu kapsamda Export Akademiyi kurduk ve 5.500 KOBİ ulaştık. Kadın Girişimciler Derneği ile birlikte önemli çalışmalar yapıyoruz. Yeni kurduğumuz bir altyapı ile 2 dakikada ihracat altyapısını girişimcilere kurdurabiliyoruz. Artık İstanbul'dan Ankara'ya paket göndermek ne kadar kolaysa İstanbul'dan New York'a ya da Londra'ya paket göndermek o kadar kolay. Devlet de bu konuda çok önemli adımlar atıyorlar. Yeni uçak yatırımları hakkında da bilgi veren Kılıç, "UPS 1988 yılından beri Türkiye'de doğrudan yatırımcı olarak ihracat ve ithalat konusunda hizmet veriyor. Uçağımız haftada 6 gün sefer yapacak. Pazartesi'den cumaya ve pazar günleri. Bu sayede haftanın 7 günü İstanbul'da veya Anadolu'nun herhangi bir yerinde üretilen ürünler dünyanın bütün şehirlerine ertesi gün erişebilecek. Bu kapasite artırımı ülkemizin ihracatta yaşadığı, ihracat rekorlarıyla her ay taçlandırdığımız bu sezonda ihracatçımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için planladığımız bir yatırım oldu" dedi.

MARKALI TEKSTİL ÖNE ÇIKTI

Kılıç e-ihracatta öne çıkan sektörler hakkında ise şu bilgileri paylaştı: "Özellikle tekstil sektörünün ihracatta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten kılıç sözlerini şöyle sürdürdü. Markalı ve katma değeri yüksek tekstil ürünlerinde artış var hediyelik eşya ürünlerinde artış var otomotiv tedarik zincirindeki ürünler ile ilgili artış var. Biz de kapasitemizi yeni uçaklarımızla %40 oranında artırdık. Yani Buda yıllık 250 milyon $'a denk geliyor. Pandemi ile birlikte karayolu ve hava yolunda çok ciddi değişiklikler oldu. Avrupa'nın Asya ülkelerinden aldığı ürünleri Türkiye'den almaya başladı. Türkiye şu an Avrupa'ya iki günde ihracat yapabilecek kapasiteye sahip. Oluşan bu avantajı geçtiğimiz her ay ihracat rekorları kırarak zaten görüyoruz. Biz de bunu destekliyoruz ve burada büyük bir fırsat görüyoruz."

YAZILIM IHRACATI ARTIYOR

Dijıtalleşme dönüşümünü gerçekleştiren firmaların kazançlı olduğunu söyleyen BTS Genel Müdürü Nadi Tanca, "Dijital dönüşüm süreklidir, geçmişi, bugünü ve geleceği aynı anda düşünmeyi gerektirmektedir" dedi. Hindistan'a dahi ihracat yapan bir firma haline geldiklerini belirten Tanca, "Birçok ülkeye ihracatımız var. Kuruma özel geliştirildiğimiz uygulamalarımız ilaç sektörü dışında bankacılık, kozmetik, kimya, yem, gıda sanayi gibi birçok lokomotif sektör tarafından tercih ediliyor. Tanca sözlerini şöyle sürdürdü: "Yönetimi, yazılımcıları, kadrosu ve tüm ürünleri ile yüzde yüz yerli bir firma olarak bilgi teknolojileri alanında elde ettiğimiz multi sektörel deneyim ve uzmanlığı, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımlar ile ulusal ve uluslararası müşterilerimizin en verimli iş ortağı olmak ve ihracatımızı artırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz."