Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşları ne kadar olacak? | Video

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ardından emekli zammı refah payı hariç belli oldu. 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olan vatandaşlar 6 aylık enflasyon verisinin netliğe kavuşmasıyla beraber emekli maaş hesabı yapmaya başladı. Hatırlanacağı üzere en düşük emekli maaşı ara zamla 7500 TL'ye yükselmişti. Şimdi tüm gözler enflasyon yanı sıra refah payı ile belirlenecek emekli maaş zammı oranına çevrildi. Öte yandan kademeli olarak zam yapılması bekleniyor. Peki 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu ile hangi emekli kaç para alacak? İşte Emekli maaşı hesaplama tablosu.