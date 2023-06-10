Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte erken ödeme takvimi | Video
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi erkenden ödenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. EYT'den emeklililk hakkı kazanan ve maaşları bağlanan 1,5 milyonu aşkın kişiyle emekli sayısı yaklaşık 16 milyon oldu. Emekli ikramiyesi ödemesi için maaşları henüz bağlanmamış EYT'lilerin hiçbir hak kaybı olmayacak. Peki emekli maaşı ve 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar.
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