Emekliler, memurlar, gençler, ev kadınları, öğrenciler... Milyonların gözü Meclis'te olacak! İşte Meclis'i bekleyen yasalar

Emekliye seyyanen artış, memura seyyanen artış, emekli ve memura refah payı, annelere erken emeklilik, ev kadınlarına prim desteği, gençlere vergi indirimi, evleneceklere faizsiz destek, sosyal ödemeler ve ölüm maaşları, ssgari ücrete zam.... Yeni dönemde Meclis'i birçok başlıkta yoğun gündem bekliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.