Video Ekonomi EYT Meclis'e geliyor! 3600 ve 5400 prim ile kısmi emeklilik şartları nasıl olacak? | Video
EYT Meclis'e geliyor! 3600 ve 5400 prim ile kısmi emeklilik şartları nasıl olacak? | Video

EYT Meclis'e geliyor! 3600 ve 5400 prim ile kısmi emeklilik şartları nasıl olacak? | Video

27.02.2023 | 12:28

Meclis, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi, deprem ile ilgili verilecek önergeler ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi gündemi ile açılıyor. Milyonlarca EYT'linin gözü kulağı Salı günü TBMM'de olacak. Birçok EYT'li ilk maaşlarını depremzedelere bağışlamak için kampanya başlatırken, 3.600-5.400 gün primle kısmi emeklilik şartları ve 5.000 prim günü konusunda talepler bulunuyor.

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