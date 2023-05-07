Video Ekonomi EYT'lilere ikramiyesi müjdesi! Hesaplara yatıyor: Ödeme tarihi belli oldu | Video
EYT'lilere ikramiyesi müjdesi! Hesaplara yatıyor: Ödeme tarihi belli oldu | Video

EYT'lilere ikramiyesi müjdesi! Hesaplara yatıyor: Ödeme tarihi belli oldu | Video

07.05.2023 | 12:19

EYT'liye emekli ikramiyesi müjdesi geldi. Nisan ayında maaşları bağlanan EYT'lilerin emekli bayram ikramiyesi ödemesi için tarih belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'dan EYT'lileri ilgilendiren açıklamada, "Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir" denildi. Senede 2 kez ödenen emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi.

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