Gözler emekli ve memur maaş zammında! Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? | Video

Asgari ücret maaşına yapılan zam ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte zamlı maaşların 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmesi bekleniyor. Buna göre memur maaşlarında yüzde 30-35'lik oranda artış olacağı düşünülüyor. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?