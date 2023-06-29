Gözler emekli ve memur maaş zammında! Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? | Video
Asgari ücret maaşına yapılan zam ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte zamlı maaşların 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmesi bekleniyor. Buna göre memur maaşlarında yüzde 30-35'lik oranda artış olacağı düşünülüyor. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
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