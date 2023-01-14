Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Ons altın 9 ayın zirvesinde! Altında yükseliş sürecek mi? | Video
Altın fiyatları zirveyi gördü! Ons altın fiyatı, Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin etkisiyle 9 ayın zirvesine çıktı. Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı konuyla ilgili detayları A Haber'de anlattı.
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