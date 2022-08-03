Helen Doron Educational Group Ülke Yöneticisi Fatih Dericioğlu "Biz yabancı dil öğretmiyoruz, ikinci bir dil edindiriyoruz"
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Helen Doron Educational Group Ülke Yöneticisi Fatih Dericioğlu, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.