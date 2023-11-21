İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi! 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler? | Video
İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar düşük faizli konut kredisi ile ilgili detayları yakından takip ediyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. Ev sahibi olma hayali ile kuran vatandaşlar 1.20 faizli kredinin başvuru şartları hakkında araştırmalara başladı. Peki, ilk evim konut kredisi kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak? 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler? İşte yanıtı…
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