Video Ekonomi İşsizlik maaşı nasıl alınır? Faruk Erdem'den canlı yayında işsizlik maaşı hakkında bilgiler | Video

İşsizlik maaşı nasıl alınır? Faruk Erdem'den canlı yayında işsizlik maaşı hakkında bilgiler | Video

İşsizlik maaşı nasıl alınır? Faruk Erdem'den canlı yayında işsizlik maaşı hakkında bilgiler | Video
06.07.2020 | 15:23

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayı işsizlik maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilirken başvuruların sonuçları beklenirken, başvuru yapanlar ve belirtilen koşulları sağlayan vatandaşlar ödeneği almaya hak kazanacak. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gibi belli şartların sağlanması gerekiyor. Buna göre; işsizlik maaşı ne zaman ve ne kadar yatacak? İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır? Başvuru şartları ve detayları...

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İşsizlik maaşı alan vatandaşlar Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman, hangi tarihte yatacağını merak ediyordu. Tüm merak edilen soruların yanıtlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin ne zaman yapılacağına dair açıklamalarda bulundu. İŞKUR üzerinden başvurular alınmış olup, başvurularını yapanlar ve belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar ödemelerini alabilecekler. Gerekli şartlar uygun bulunduğunda ise ödemeler yapılabilecek. Buna göre; İşsizlik maaşı ne kadar ve ne zaman yatacak? Haziran 2020 işsizlik maaşı başvuruları nasıl yapılır?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? HESAPLA!
İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurularını yapan ve belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar ödeneği almaya başlıyorlar. Şartlar arasında kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmakta bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı işsizlik maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağını duyurdu.

İşte işsizlik maaşı haberinin detayları....

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik maaşı ödemeleri 1 Haziran ve 5 Haziran tarihleri aralığında yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

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