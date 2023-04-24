Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı dahil "Yarısı Bizden Kampanyası" için detaylar belli oldu | Video

Kentsel dönüşümü hızlandıracak tarihi kampanya Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı dahil 'Yarısı Bizden Kampanyası' için detayları Bakan Kurum açıkladı.