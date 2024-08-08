Kira kontratlarında yeni dönem başlıyor! Kira kontratları E-Devlet üzerinden nasıl düzenlenecek?

Kira kontratlarında 'Dijital Kira Kontratı' dönemi başlıyor! Kiracılar ve ev sahipleri kira kontratlarını E-Devlet üzerinden yapabilecek. E-Devlet üzerinden kira kontratları nasıl düzenlenecek? Avukat Zafer İşeri, canlı yayında kirada başlayacak olan 'Dijital Kontrat' dönemi ile ilgili detayları aktardı...