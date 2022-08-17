Video Ekonomi KOBİ’yi dijitale taşıdı, fasonla ana sanayiyi birleştirdi
KOBİ’yi dijitale taşıdı, fasonla ana sanayiyi birleştirdi

KOBİ’yi dijitale taşıdı, fasonla ana sanayiyi birleştirdi

17.08.2022 | 15:08

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TEZMAKSAN tarafından 1.5 yıl önce kurulan Parkurda.com’a 13 binin üzerinde KOBİ üye oldu. TEZMAKSAN Pazarlama Genel Müdürü Berna Şikel, “Bu platform fason üreticilerle ana sanayiyi bir araya getiriyor. Hedefimiz 1 yılda üye sayımızı iki katına çıkarmak” dedi.

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APara'da Şafak Tükle'nin sunduğu KOBİ Platformu programının konuğu TEZMAKSAN Pazarlama Genel Müdürü Berna Şikel oldu. Türkiye'nin ilk ve tek CNC dijital platformu olan Parkurda.com hakkında bilgi veren Şikel, "Biz TEZMAKSAN olarak dijital ve otomasyona yıllardır yatırım yapan bir firmayız. Türkiye'yi büyük bir dijital fabrika haline getirmeyi hayal ediyorduk ve 4 yıl önce bu hayalle yola çıktık. Türkiye'de çok fazla KOBİ var. Ülkemiz çok büyük bir üretim kapasitesine sahip ancak bu kapasiteyi tam olarak kullanamayan KOBİ'lerimiz de var. Bizim amacımız bu işletmeleri birleştirip ölçek ekonomisine uygun bir güç haline getirmek. Dolayısıyla Türkiye'nin üretim gücünü yurtdışına açmayı hedefliyoruz. Bu nedenle 1.5 yıl önce Parkurda.com'u kurduk. Parkurda.com, fason üreticilerle ana sanayiyi birleştiren bir platform" dedi.

200 MİLYON TL İŞ HACMİ
Parkurda.com'un yeni açılan bir platform olmasına rağmen çok yüksek bir ilgi gördüğünü anlatan Şikel, "Şu an 13 binin üzerinde bir üyesi var. 2.257 tane ilan yayımlandı. İlanlar 30 gün yayında kalabiliyor. Fason iş ilanları 30 gün sonra yayından kalkıyor. Yani en güncel iş ilanlarını Parkurda.com'da bulabiliyorsunuz. 1.5 yılda 200 milyon TL'lik iş hacmi yakaladı. Bunu bir yılda iki katına çıkarmayı ve daha fazla KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

YENİ PAZARYERİ AÇIYOR
Yeni yatırım ve projelerini de anlatan Şikel, şöyle devam etti: "TEZMAKSAN olarak dijital platforma dönüşme yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağıyla, Parkurda'nın devamı niteliğinde Pazaryeri konseptini geliştiriyoruz. Burada 65 farklı kategoride ürünümüz olacak. Burası, kesici takımlardan hırdavat ve kontrol ünitesi kartlarına kadar KOBİ'lerimizin her türlü ürünü bulabilecekleri bir platform olacak. Ayrıca KOBİ'lerimiz ellerindeki yeni ürünleri de burada sergileyebilecek. Yani bir e-mağaza olacak. 2023 Mart ayında bu platform yayın hayatına başlayacak."

ZAMAN VE BÜTÇEDEN TASARRUF EDİYORLAR
Parkurda.com'un 1.5 yıllık süreçte KOBİ'lere sağladığı katkılar hakkında da bilgi veren Şikel, "Her KOBİ'nin bir web adresi yok. Bu platformun en önemli özelliklerinden biri web siteniz olmasa dahi size bir şirket profili oluşturuyor. En özet bilgilerle şirket profili oluşturuyorsunuz ve dolayısıyla dijitale adım atmış oluyorsunuz. Böylece hem bilinirliğinizi hem de ne iş yaptığınızı anlatma şansı yakalıyorsunuz. Buradan tek bir tıkla teklif gönderiyor ve yeni iş alıyorsunuz. Ayrıca yeni pazarlara erişme şansınız oluyor. Böylece kârlılığınızı artırıyorsunuz. Binlerce müşteriyle tanışma fırsatı yakalıyorsunuz. Ayrıca atıl kapasitenizi kullanma fırsatınız oluyor. Parkurda.com ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bu platformun fason işveren açısında da faydalarına değinen Şikel, şöyle devam etti: "Fason işletmelerin en büyük sorunlarından biri tedarikçiye ulaşmak. Bu platformda fason üreticiler kolayca tedarikçi bulabiliyor. Siparişlerini daha pratik yönetiyor. Böylece zaman ve bütçeden tasarruf ediyorlar." Parkurda.com'u yurtdışına açmayı hedeflediklerini anlatan Şikel, "Ancak bundan önce Türkiye'deki tüm KOBİ'leri bu platformda toplamayı hedefliyoruz. KOBİ'ler üretim kapasitelerini tam kullanamıyor. Öncelikle bu işletmeleri ölçek ekonomisine uygun bir hale getirmek istiyoruz. O yüzden önce tüm KOBİ'leri bir araya getirmemiz gerekiyor. Sonrasında da KOBİ'lerimizin yurtdışına açılmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

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