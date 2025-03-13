Mart ayı emekli promosyonu için yarış başladı: Uzman isim rakamlarla anlattı | Video

Emekli maaşı zammı ve emekli bayram ikramiyesi için rakamların belli olmasının ardından gözler banka promosyonlarına çevrildi. Mart ayının gelmesiyle emekli banka promosyonu için yeni ödeme tutarları gündeme geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem emeklinin önündeki 4 önemli gelişmeyi anlatarak promosyon ödemelerine ilişkin bilgiler verdi. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detaylar…