ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih

Ankara'da ÖTV indirimi hazırlıkları başladı. Bazı ürünlerde ÖTV indirimi gündemde. Bu kapsama sıfır otomobiller de alınabilir. Matrah artırımı ya da düşük silindirde tamamen kaldırılması bekleniyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 50 düşürülebilir. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.