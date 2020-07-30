Son dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi esnafa ve vatandaşa KDV müjdesi! | Video

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram öncesi çok büyük müjde verdi. Bakan Albayrak, işyeri kira stopajını yüzde 10'a, pek çok hizmet alanında da KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini bildirdi.