SON DAKİKA: Ekonominin yeni rotası belli oldu: OVP açıklandı! İşte yeni makro ekonomik büyüklükler... | Video
Son dakika haberi: Hem kamu hem de özel sektör için önemli bir yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) güncellenmiş haliyle açıklandı. Makroekonomik göstergelerde çeşitli güncellemeler içeren yeni OVP'yi açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda temel amacın tek haneli enflasyon olduğuna vurgu yaparak, uzun vadede istikrarlı büyümeyi amaçladıklarını bildirdi.
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