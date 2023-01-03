SON DAKİKA: Enflasyon oranı açıklandı! Aralık 2022 Enflasyon oranı ile TÜFE ne kadar oldu? | Video
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Son dakika haberi: Enflasyon rakamları son dakika açıklandı! Emekli ve memur zammını belirleyecek 6 aylık veri, 2022 Aralık ayı enflasyonu ile tamamlandı. Bu dönem ekonomistlerin beklediği gibi baz etkisi, Merkez Bankası'nın ve hükümetin aldığı tedbirle enflasyon için düşüş hızlandı. TÜİK tarafından açıklanan aylık ve yıllık TÜFE oranı ocak zammı için belirleyici olması nedeniyle en çok merak edilenler arasında yer aldı. Öte yandan ekonomistlerin 2023 enflasyon beklentisi de netleşti.