SON DAKİKA: EYT şartları açıklandı! SSK'da 3600 prim günü, Bağ-Kur'da 5400 prim günü ile emeklilik mümkün mü?

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi bugün Meclis Başkanlığı'na geliyor. EYT şartları yapılan basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılıyor. Bakanlığın hazırladığı teknik çalışma neticesinde EYT taslağı kanun teklifi haline getirildi. Peki EYT staj konusu taslakta var mı? SSK'da 3600 prim günü ile Bağ-Kur'da 5400 prim günü ile emeklilik mümkün mü? EYT maaşı nasıl hesaplanacak? İşte AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun EYT açıklaması...