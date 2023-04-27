SON DAKİKA! Merkez Bankası faizi sabit tuttu | Video
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Nisan 2023 TCMB toplantısı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı'nda gerçekleşti. Nisan ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı ve faiz oranları ne olacak' sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi. Öte yandan Merkez Bankası piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Metinde dikkat çeken ifadeler yer aldı.
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