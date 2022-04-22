SON DAKİKA: 2022 Emekli Bayram İkramiyesi için ödeme tarihi belli oldu! İkramiyeler ne zaman yatacak? İşte detaylar... | Video

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?' sorusu ile ilgili merakları giderdi. Bakanlık, 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.