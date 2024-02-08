TCMB Başkanı Fatih Karahan: Parasal sıkılığı koruyacağız

2024 yılının ilk enflasyon raporu sunumu Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirildi. Karahan, "Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" dedi. TCMB Başkanı Karahan, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını açıklarken ihtiyaç duyulduğu takdirde sıkılaşmanın devam edeceğini vurguladı. Öte yandan Merkez Bankası'nın 2024, 2025 ve 2026 enflasyon tahmini belli oldu...