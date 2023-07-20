Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz artırım beklentisi...
Temmuz 2023 Merkez Bankası faiz kararı bugün gerçekleşiyor. İlk kadın başkan Hafize Gaye Erkan'ın 2. faiz toplantısı olacak. Ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı beklentisi 500 baz puan faiz artırımı şeklinde oluştu.
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