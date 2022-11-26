Yeni ÖTV matrahı sıfır ve 2. el araçlarda fiyatları düşürdü mü? Hangi model araba ne kadar ucuzlayacak? | Video

Otomobil fiyatları düşecek mi? Yeni ÖTV matrahı sıfır ve 2. el araçlarda fiyatları düşürdü mü? Hangi model araba ne kadar ucuzlayacak? ÖTV matrah düzenlemesi otomobil fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte cevabı...