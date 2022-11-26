Yeni ÖTV matrahı sıfır ve 2. el araçlarda fiyatları düşürdü mü? Hangi model araba ne kadar ucuzlayacak? | Video
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Otomobil fiyatları düşecek mi? Yeni ÖTV matrahı sıfır ve 2. el araçlarda fiyatları düşürdü mü? Hangi model araba ne kadar ucuzlayacak? ÖTV matrah düzenlemesi otomobil fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte cevabı...