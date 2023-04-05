Aile 6. Bölüm fragmanı izle ekranı yayında! “Sen bu evin gelinisin, ona göre davran” | VİDEO
Aile fragman araştırmalarıyla gündemdeki yerini aldı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’u bir araya getiren yapım her hafta Salı günleri ekrana geliyor. Dizinin son bölümü ardından Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır soruları yanıt aramaya başlamıştı. Show TV dizinin takipçilerini bekletmedi. Gelecek haftadan ilk kareler paylaşıldı. Aile 6. Bölüm fragmanı izle!
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