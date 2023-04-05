Aile 6. Bölüm fragmanı izle ekranı yayında! “Sen bu evin gelinisin, ona göre davran” | VİDEO 05.04.2023 | 01:15 Aile fragman araştırmalarıyla gündemdeki yerini aldı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’u bir araya getiren yapım her hafta Salı günleri ekrana geliyor. Dizinin son bölümü ardından Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır soruları yanıt aramaya başlamıştı. Show TV dizinin takipçilerini bekletmedi. Gelecek haftadan ilk kareler paylaşıldı. Aile 6. Bölüm fragmanı izle! VİDEO DEVAM EDİYOR

Aile yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırılmaya başladı. Son bölüm ardından haftaya olacaklar gündemde. Aslan ve Devin evliliklerine odaklanmaya çalışırken yeni sorunlar peşlerini bırakmaz. Devin, Aslan'ın babasıyla ilgili sorular sorar. Aile 6. bölüm fragmanı izle Show TV ile paylaşıldı. Yeni bölümden ilk kareler yayında. İşte, Aile fragman izle linki!