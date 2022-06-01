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Baba 15. bölüm full izle! Show TV ile Baba son bölüm tek parça izle! 01.06.2022 | 01:58
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Destan 25. bölüm full izle! ATV ile Destan son bölüm tek parça izle! 01.06.2022 | 01:41
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Aziz 27. bölüm full izle! Show TV ile Aziz son bölüm tek parça izle! 28.05.2022 | 01:39
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Aziz 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Bu sefer canını alırım!" | Video 26.05.2022 | 08:52
ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan, 25. son bölümle izleyicisiyle buluştu. Dizinin TV’de yayınlanan son bölümüne Akkız ve Batuga'nın gönülleri bağlanıyor. Dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak Destan 25. bölüm full izle şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. ATV ile Destan 25. bölüm full izle linki ve özet detaylar