Efsunlu Ayin filminin fragmanı | Video
Uğur Kaplan'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Efsunlu Ayin"; kaldığı yurdun geçmişiyle ilgili anlatılan gizemli hikayeleri araştırmaya koyulan gazetecilik öğrencisi Ebru'nun bu süreçte yaşadıklarını konu alıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
Vahşetin Çağrısı filminin fragmanı | Video 20.02.2020 | 11:15
01:35
Burası Cennet Olmalı filminin fragmanı | Video 20.02.2020 | 11:15
02:13
Patron Gibi filminin fragmanı | Video 20.02.2020 | 11:15
01:34
Vikingler Büyük Macera filminin fragmanı | Video 20.02.2020 | 11:16
01:14
Efsunlu Ayin filminin fragmanı | Video 20.02.2020 | 11:15
02:32
Bayi Toplantısı filminin fragmanı | Video 20.02.2020 | 11:16
02:17
Garez filminin fragmanı | Video 20.02.2020 | 11:15
01:03
Akıllı Balık filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
02:20
Kirpi Sonic filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
02:13
Kiki: Lanet-i Cin filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
02:29
Nasipse Olur filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
01:06
Masallardan Geriye Kalan filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
01:53
Ağır Romantik filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
01:46
Cesaretin Var Mı Aşka? filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
01:48
Yeni Baştan filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
02:33
The Gentlemen filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
02:27
Küçük Kadınlar filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
02:15
Parasite / Parazit - Türkçe Altyazılı Fragman 10.02.2020 | 10:35
02:02
Yırtıcı Kuşlar filminin fragmanı | Video 06.02.2020 | 10:46
02:27
Karanlık Sular filminin fragmanı | Video 06.02.2020 | 10:46