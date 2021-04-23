Video Fragman Kardeşlerim 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kardeşlerim 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kardeşlerim 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
23.04.2021 | 11:21

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Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor. Ömer, Akif’in para teklifini kabul edince Kadir’le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye’nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül’e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif’in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.

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