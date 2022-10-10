Üç Kız Kardeş 21. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Türkan her şeyi öğreniyor!" | Video

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş 21. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle ekranı dizinin yakın takipçilerinin gündeminde. Yeni bölümden önce fikir sahibi olmak isteyenler fragmandaki şok detayları gördü! Türkan Mine'nin bebeğinin Somer'in kızı olduğunu öğreniyor. Peki Türkan şimdi ne yapacak? İşte, Kanal D Üç Kız Kardeş 21. Bölüm 2. Fragmanı izle!