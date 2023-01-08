Yalı Çapkını 16. Bölüm SON BÖLÜM İZLE | Video

Yalı Çapkını 16. Bölümün Konusu; Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran’ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan’ı çok eskiden tanıyan Defne’dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit’i beklemektedir. Yalı Çapkını son bölümünü https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini adresinden izleyebilirsiniz.