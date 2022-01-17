Video Fragman Yargı 16. Bölüm full izle | Yargı son bölüm tek parça izle | Video
Yargı 16. Bölüm full izle | Yargı son bölüm tek parça izle | Video

Yargı 16. Bölüm full izle | Yargı son bölüm tek parça izle | Video

17.01.2022 | 08:56

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Yargı 15. Bölüm 3. fragmanı yayınlandı | Video 01:00
Yargı 15. Bölüm 3. fragmanı yayınlandı | Video 09.01.2022 | 13:53

Ekranların sevilen dizisi Yargı 16. bölüm yayınlandı. Peki Yargı son bölümde neler yaşandı? Sevdiği kadın ile mesleği arasında kalan Ilgaz hiç beklenmedik bir karar vererek herkesi çok şaşırtmıştır. Kendisine herkesten, kendisinden bile çok inanan Ilgaz’ın çıkmazlarından habersiz olan Ceylin, nasıl bir tutum takınacaktır? Oğlunu öldürdüğüne dair tüm delillerinin Ceylin’i gösterdiğine inanan Yekta Tilmen, Ceylin ve etrafı için tüm varını yoğunu ve de arkasındaki adalet ordusunu göreve çağırmıştır. Kendi inandığı adaleti sağlamak uğruna, herkesi karşısına almak pahasına da olsa hamle yapmaktan çekinmeyecektir. Pek çok yaralı kadınla bir arada kalmak zorunda olan Ceylin, bir yandan cinayet hatırlamak için uğraşırken; bu kadınların hikayesine de kayıtsız kalmakla kalmamak arasında bocalamaktadır. Üstelik kendisi dışındaki dünyada çekilen kılıçlardan ve yeni oluşan cephelerden habersizken…

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