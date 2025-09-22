"Gözleri KaraDeniz" 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 22.09.2025 | 11:21 Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi... Gözleri KaraDeniz yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana gelecek. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güneş'in Mehmet'in evlilik teklifine verdiği yanıtla sarsılan Azil, Maçarilerin içine sızmış haini bulmak için Dursun'la beraber evden ayrılır. Ancak buluşma yerinde karşılaştığı kişi onu büyük bir ikilemde bırakacak, önemli bir karar vermeye zorlayacaktır. Annesinin intikamını almaya yemin etmiş Dursun'un öfkesi onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Dursun'u korumak isterken kendini nezarethanede bulan Azil'in yardımına Avukat Güneş koşar. Konseyde Mehmet ile ilgili konuşulanlar, Osman Maçari'yi şüpheye sürüklerken, Mehmet hainliğinin ortaya çıkmaması için plan yapmaya başlar. Güneş'in evlilik konusundaki tereddütünü bilen Nermin, onu her yönden sıkıştırmaya devam eder. Düğün hazırlıkları sürerken, Asiye'nin manevi desteğini de alan Güneş'in artık son şansı Azil'in elini uzatması, onu bu girdaptan çekip çıkarmasıdır.