Video Gözleri KaraDeniz "Gözleri KaraDeniz" 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

"Gözleri KaraDeniz" 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

22.09.2025 | 11:21

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi... Gözleri KaraDeniz yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana gelecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Güneş'in Mehmet'in evlilik teklifine verdiği yanıtla sarsılan Azil, Maçarilerin içine sızmış haini bulmak için Dursun'la beraber evden ayrılır. Ancak buluşma yerinde karşılaştığı kişi onu büyük bir ikilemde bırakacak, önemli bir karar vermeye zorlayacaktır. Annesinin intikamını almaya yemin etmiş Dursun'un öfkesi onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Dursun'u korumak isterken kendini nezarethanede bulan Azil'in yardımına Avukat Güneş koşar. Konseyde Mehmet ile ilgili konuşulanlar, Osman Maçari'yi şüpheye sürüklerken, Mehmet hainliğinin ortaya çıkmaması için plan yapmaya başlar. Güneş'in evlilik konusundaki tereddütünü bilen Nermin, onu her yönden sıkıştırmaya devam eder. Düğün hazırlıkları sürerken, Asiye'nin manevi desteğini de alan Güneş'in artık son şansı Azil'in elini uzatması, onu bu girdaptan çekip çıkarmasıdır.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gözleri KaraDeniz 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:45
"Gözleri KaraDeniz" 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 22.09.2025 | 11:21
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 00:45
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 15.09.2025 | 13:22
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! O günden beri hep karşılaşmak istiyorum seninle... | Video 00:45
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "O günden beri hep karşılaşmak istiyorum seninle..." | Video 10.09.2025 | 14:59
Gözleri KaraDeniz 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Söz veriyorum, anamızın kanı yerde kalmayacak! | Video 00:41
Gözleri KaraDeniz 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Söz veriyorum, anamızın kanı yerde kalmayacak!" | Video 03.09.2025 | 11:16
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Daha denize güvenmiyorsun bari kaptanına güven... 01:06
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: "Daha denize güvenmiyorsun bari kaptanına güven..." 03.09.2025 | 00:23
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Gökten melek düştü! 04:21
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Gökten melek düştü! 03.09.2025 | 00:16
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Aklımı başıma topladım baba, merak etme! 03:15
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: “Aklımı başıma topladım baba, merak etme!” 03.09.2025 | 00:10
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Gemiyi batıracak yükü denize atarsın ki batıp da ölmeyelim! 02:47
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: “Gemiyi batıracak yükü denize atarsın ki batıp da ölmeyelim!” 03.09.2025 | 00:01
Gözleri KaraDeniz bu akşam atv’de başlıyor! | Video 00:57
Gözleri KaraDeniz bu akşam atv'de başlıyor! | Video 02.09.2025 | 14:45
Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle 2 Eylül Salı atv’de! | Video 00:51
Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle 2 Eylül Salı atv'de! | Video 30.08.2025 | 10:48
Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi! Gözleri KaraDeniz atv’de başlıyor | Video 01:02
Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi! "Gözleri KaraDeniz" atv'de başlıyor | Video 24.08.2025 | 12:55
Gözleri KaraDeniz 1. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı izle! 01:00
Gözleri KaraDeniz 1. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı izle! 30.07.2025 | 12:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY