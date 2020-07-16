Video Haber 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde Ayasofya Camii ve 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi | Video

15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde Ayasofya Camii ve 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi | Video

15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde Ayasofya Camii ve 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi | Video
16.07.2020 | 00:27

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13’te tüm camilerimizden selalar okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Beştepe Millet Camii’nden sela okudu.

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