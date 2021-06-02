Video Haber 4. yargı paketinde sona yaklaşılıyor. İşte detaylar... | Video

4. yargı paketinde sona yaklaşılıyor. İşte detaylar... | Video

4. yargı paketinde sona yaklaşılıyor. İşte detaylar... | Video
02.06.2021 | 17:23

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Hükümetin 4’üncü yargı paketinin ayrıntıları belli oldu. Adli kontrol şartı 2 yıl ile sınırlandırılacak, karar 4 ayda bir gözden geçirilecek. Ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün sayılacak, sonuç cezadan düşürülecek. Öte yandan, boşanmış eşe karşı işlenen suçlarda failler ağır cezaya mahkum edilecek.

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Hükümetin 4'üncü yargı paketinin ayrıntıları belli oldu. Adli kontrol şartı 2 yıl ile sınırlandırılacak, karar 4 ayda bir gözden geçirilecek. Ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün sayılacak, sonuç cezadan düşürülecek. Öte yandan, boşanmış eşe karşı işlenen suçlarda failler ağır cezaya mahkum edilecek.

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