4. yargı paketinde sona yaklaşılıyor. İşte detaylar... | Video

Hükümetin 4’üncü yargı paketinin ayrıntıları belli oldu. Adli kontrol şartı 2 yıl ile sınırlandırılacak, karar 4 ayda bir gözden geçirilecek. Ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün sayılacak, sonuç cezadan düşürülecek. Öte yandan, boşanmış eşe karşı işlenen suçlarda failler ağır cezaya mahkum edilecek.

Hükümetin 4'üncü yargı paketinin ayrıntıları belli oldu. Adli kontrol şartı 2 yıl ile sınırlandırılacak, karar 4 ayda bir gözden geçirilecek. Ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün sayılacak, sonuç cezadan düşürülecek. Öte yandan, boşanmış eşe karşı işlenen suçlarda failler ağır cezaya mahkum edilecek.