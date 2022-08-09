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OTOMATİK OYNAT
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5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor | Video 09.08.2022 | 21:11
04:35
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Meksika’da Howard Kasırgası alarmı | Video 09.08.2022 | 19:32
01:25
Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama | Video 09.08.2022 | 18:34
05:08
01:52
Türkiye’nin sondaj gemileri | Video 09.08.2022 | 18:14
00:14
20:22
06:59
02:00
Başkan Erdoğan'dan 'Fiyatları düşürün' talimatı | Video 09.08.2022 | 13:06
03:06
Salih Tuna | Kafayı taktığım 3 AKP'li 09.08.2022 | 12:42
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Mehmet Barlas | Magandalar sosyal yaşamı kirletiyor 09.08.2022 | 12:37
03:46
Mahmut Övür | Süpriz aday Abdullah Gül mü? 09.08.2022 | 12:34
01:08
23:50
02:20
01:06
01:47
5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor.