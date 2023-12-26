Adalet Bakanı Tunç: "AYM, Anayasa'ya bağlı kalmalı" | Video
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargı Reformu toplantısı sonrası soruları yanıtladı. Tunç açıklamasında, "Siyasetçilerimizin terörle mücadele noktasında devletin yanında olması gerekir. Mecliste çok sayıda dokunulmazlık dosyası var. Bu dosyalarla ilgili hangi kararların verileceğini meclisteki komisyonlar karar verecek." ifadelerini kullandı.
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