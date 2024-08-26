Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçıran FETÖ'cü yakalandı!
İstanbul Emniyet'inin FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini koordine eden sözde TSK Türkiye İmamı firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüpheli yakalandı.
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