Video Haber Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçıran FETÖ'cü yakalandı!
Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçıran FETÖ'cü yakalandı!

Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçıran FETÖ'cü yakalandı!

26.08.2024 | 09:33

İstanbul Emniyet'inin FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini koordine eden sözde TSK Türkiye İmamı firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüpheli yakalandı.

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