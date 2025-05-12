Adım adım Terörsüz Türkiye! 15 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreç nasıl işledi? | Video
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 15 Ekim'de partisinin grup toplantısında başlayan Terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaştı. Terör örgütü PKK, 47 yılın ardından silah bıraktığını açıkladı. Peki 8 aylık süreç nasıl ilerledi, hangi açıklamalar yapıldı? İşte adım adım Terörsüz Türkiye süreci…
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