Afganistan’dan İran’a kadar her yerde etkililer! Sorgulanamayan askerler yeniden gündemde | Video

Bir ülkenin en önemli bilim insanına suikast düzenleyen ya da Afganistan gibi ülkelerde tehlikeli misyonlarda görev alan birlikler… ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi, Taliban’ın devlet başkanlığı sarayını ele geçirmesi ve geçtiğimiz ay Haiti Devlet Başkanı’na düzenlenen suikastın detaylarının ortaya çıkmasıyla, İsrail’in suikast timleri ile ABD’nin sorgulanamayan askerleri ve Rusya’nın Wagner Grubu yeniden gündeme geldi. Sorgulanmayan askerler hakkında ilginç ve dikkate değer bilgiler, Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren’in sunduğu Dünyanın Konuşmadıkları’nda…