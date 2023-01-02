Video Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim tarihi açıklaması | Video
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim tarihi açıklaması | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim tarihi açıklaması | Video

02.01.2023 | 18:27

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Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi düzeydeki görüşmeye ilişkin "Türkiye yine diplomasiyi işleterek istikrar alanlarını çoğaltmaya ve diyalog kanallarını daha da büyütmeye çalışıyor. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız." dedi. Erken seçim tartışmalarına ilişkin de konuşan Sözcü Çelik, 18 Haziran tarihine ilişkin bazı sıkıntıların olduğunu belirterek tarihin biraz daha geriye çekilmesine ilişkin değerlendirmenin yapıldığını söyledi.

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