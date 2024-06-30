Akdağ Tabiat Parkı'nda piknik keyfine sıkı denetim!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı, biyoçeşitlilik açısından önemli bir bölge olarak doğaseverlerin tercihi oluyor. Alandaki mağaraları, yaylaları ve endemik türleriyle doğal bir cennet olan park, Türkiye'nin 49. milli parkı statüsüne sahip. Şehir hayatından kaçıp doğanın içinde bir soluk almak isteyenler, Akdağ Tabiat Parkı'nın serinleten yeşilliklerine ve Tokalı Kanyonu'nun büyüleyici manzarasına akın ediyor.