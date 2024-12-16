Video Haber Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı | Video
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı | Video

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı | Video

16.12.2024 | 16:41

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısından da rakam çıkmadı.

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