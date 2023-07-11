Bahçeli'den İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili açıklama: "Politikalarından dönüş yaparlarsa bir şey demeyiz" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliği süreci ile ilgili gelinen noktayı değerlendirdi. Bahçeli, Türkiye'nin stratejik çıkarlarının her şeyin üstünde olduğunu vurguladı, İsveç'in teröre destek veren politikalarından vazgeçmesi halinde verilecek onaya bir şey demeyeceklerini söyledi. Bahçeli, "İttifak olacaksak mertçe olmalı." dedi.
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