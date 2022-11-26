Video Haber Bakan Karaismailoğlu paylaştı! Konya'ya görkemli şaheser... Eğiste Hadimi Viyadüğü hizmete açılıyor
Bakan Karaismailoğlu paylaştı! Konya'ya görkemli şaheser... Eğiste Hadimi Viyadüğü hizmete açılıyor

Bakan Karaismailoğlu paylaştı! Konya'ya görkemli şaheser... Eğiste Hadimi Viyadüğü hizmete açılıyor

26.11.2022 | 08:56

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Bakan Karaismailoğlu paylaştı! Konya’ya görkemli şaheser... Eğiste Hadimi Viyadüğü hizmete açılıyor 01:44
Bakan Karaismailoğlu paylaştı! Konya'ya görkemli şaheser... Eğiste Hadimi Viyadüğü hizmete açılıyor 26.11.2022 | 08:56
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan Konya'da hizmete giren Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün görüntüleri paylaştı.

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