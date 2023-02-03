Bakan Karaismailoğlu'ndan Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu aracın sürücüsüne hediye | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'nde Avrasya Tüneli'nde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu aracın sahibine bir ay ücretsiz kullanım hakkı hediye edildi. Bakan Karaismailoğlu, "Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda, ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1,2 milyar dolara ulaşmıştır. Böylelikle Avrasya Tüneli, ülke ekonomisine katkısıyla yatırım maliyetini 6 yılda karşıladı. Duyanlar duymayanlara anlatsınlar lütfen" dedi.