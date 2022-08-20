Bakan Koca vefat sayısının arttığını duyurdu | Video

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Başkan Erdoğan'dan Manisa'da önemli açıklamalar! | Video 20.08.2022 | 18:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla salondakilere hitap etti | Video 20.08.2022 | 17:15
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Mahmut Övür | Atatürkçüler neden siyasette tutunamıyor? 20.08.2022 | 15:09
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Mehmet Barlas | Erdoğan barış için uğraşıyor 20.08.2022 | 15:06
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Niğde'de 9 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi | Video 19.08.2022 | 21:36
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Enerji Taş Ocağı'nda çalışan 150 işçiye bilgilendirme yapıldı | Video 19.08.2022 | 18:09
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Dolmuştaki kadının koluna yorgun mermi isabet etti | Video 19.08.2022 | 17:52
Son dakika haberleri: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 15 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın ardından bir acı haber de Mardin'den geldi. Mardin'in Derik ilçesinde yoldan geçen TIR, freninin patlaması ile kazaya müdahale eden ekiplerin üzerine daldı. Sağlık Bakanı Fahreyttin Koca, Mardin'deki feci kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini 29 kişinin de yaralandığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...