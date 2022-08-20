Bakan Koca vefat sayısının arttığını duyurdu | Video

Son dakika haberleri: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 15 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın ardından bir acı haber de Mardin'den geldi. Mardin'in Derik ilçesinde yoldan geçen TIR, freninin patlaması ile kazaya müdahale eden ekiplerin üzerine daldı. Sağlık Bakanı Fahreyttin Koca, Mardin'deki feci kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini 29 kişinin de yaralandığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...