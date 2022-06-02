Video Haber Bakan Kurum "Sıfır Noktası" sergisinin açılışını yaptı | Video
Bakan Kurum

Bakan Kurum "Sıfır Noktası" sergisinin açılışını yaptı | Video

02.06.2022 | 18:23

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sanatçı Deniz Sağdıç'ın "Sıfır Noktası" sergisinin açılışını yaparak, eserler hakkında bilgi aldı, ardından "İklim Değişikliği ve Sıfır Noktası Paneli"ne katıldı. Bakan Kurum, "Alışkanlıklarımızı değiştirmezsek bu kaynaklarla aynı şartlarda, aynı kalitede yaşama şansımız yok. Dünya bugün enerji kriziyle, su ve gıda krizleriyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

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