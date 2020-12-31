Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: Sizleri asla mağdur bırakmayacağız | Video

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ada bazlı, yerinde, hızlı ve gönüllü bir şekilde 2 ay içinde temellerini atacaklarını, projeyi 1,5 yıl içerisinde de bitireceklerini belirterek, "Şunun altını net bir şekilde çizerek söylüyorum. Sizleri, hak sahipliği ve mülkiyet noktasında asla mağdur etmeyeceğiz." dedi.